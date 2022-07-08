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Son dakika haberleri | Sanayi sitesinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Sanayi sitesinde yangın çıktıHAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Sanayi sitesinde yangın çıktı

HAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki sanayi sitesinde bulunan yedek parça satan bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sanayi Sitesi Başkanı Muarem Tekin, meydana gelen yangında iş yerinin içinde bulunan bir araçla yandığını belirterek, "İş yeri sahibi Engin ustaya ve bütün esnafımıza geçmiş olsun" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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