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Evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü selin verdiği tahribat böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü selin verdiği tahribat böyle görüntülendi

Evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü selin verdiği tahribat böyle görüntülendiBARTIN Bartın'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat drone ile havadan görüntülendi.

Evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü selin verdiği tahribat böyle görüntülendi

BARTIN Bartın'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evlerin yıkıldığı, yolların göçtüğü Kozcağız beldesindeki tahribat drone ile havadan görüntülendi.

Bartın'da meydana gelen sel felaketini ağır şekilde hisseden Kozcağız Beldesinde, barajın tahliye kanallarından bırakılan sular sonrası yollar göçtü, biri 4 katlı, diğeri tek katlı 2 ev yıkıldı, çok sayıda iş yerini ve evleri su basmıştı. Yaşanan sel sonrası ortaya çıkan manzara ise drone ile havadan görüntülendi. Kozcağız barajının doluluk seviyesinde olduğu gözlenen görüntülere, tahliye kanalından su salınmaya devam ediyor.

Yıkılan binanın bulduğu mahalle tamamen tahliye edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ise bölgede inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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