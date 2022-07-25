Son dakika haberleri... Selde yaya geçitleri yıkıldı, vatandaşlar inşaat halindeki köprüden geçiyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çay üzerindeki yaya geçitlerinin yıkılması sebebiyle vatandaşlar inşaat halindeki köprüden karşıya geçiyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran tarihinde meydana gelen sel sebebiyle ilçeden geçen çay üzerindeki yaya ulaşımının sağlandığı köprüler yıkıldı. Köprülerin yıkılmasının ardından İnebolu Otogarı'na ulaşmak isteyen vatandaşlar, inşaat halindeki ve üzerinde demirlerin bulunduğu köprüden geçiyor. İnşaat halindeki köprü üzerinde vatandaşların yaralanmasını önlemek amacı ile tahtalar ile yol yapılması ise dikkat çekti.

İlçede yaşayan vatandaşlar, inşaat halindeki köprüden geçerken demirler sebebi ile yaralanmalar olduğunu ve otogara ulaşabilmek için köprüyü kullanmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, inşaat halindeki köprüyü gündeme getirerek, "Bu köprüde bu sene dördüncü yılı geride bıraktık. Olanı biteni 42 metre. Artık vatandaşa ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İki tane yaya köprümüz vardı. Onlar da son selde yıkıldı. Bu yapılmakta olan köprü şu anda durdu" dedi.

Yarım kalan köprünün üzerinde demirlerin durduğuna dikkat çeken Özay, "Vatandaşlar karşıya geçmek için burayı kullanıyor. Ancak her gün buradan geçerken bir kaza yaşanıyor. Karayolları mı DSİ mi sorumlu bilinmiyor? Karayolları bir uyarı levhası, bir şey koysun buraya. Birinin başına mutlaka bir şey gelecek. Hastaneye her gün burada düşüp yaralanan bir kişi mutlaka gidiyor. Adliye, hastane hepsi o bölgede" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa