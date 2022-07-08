- Selde jandarma ekiplerinin kurtardığı kalan vatandaşlar konuştu

KASTAMONU - Kastamonu'da selde mahsur kalan ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar konuştu.

Sel afetinin ikinci kez meydana geldiğini Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde ve İnebolu'nun Özlüce köylerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koşmuştu. Sel sularının köyü etkisi altına aldığı İlişi ve Özlüce köylerinde evlerinde mahsur kalan ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere tahliyeleri yapılan vatandaşlar konuştu.

Sel anında yaşadıklarını anlatan Namiye Topaloğlu, "Ben çok korktum. Torunum da korktu, ben de korktum. Kurtarma ekipleri, karşıdan karşıya halat bağladılar. Ben de 'Oradan oraya nasıl geçerim, nasıl ederim' şeklinde kendi kendime düşünüyorum. Jandarma geldi, 'korkma teyze, seni biz kurtaracağız, biz yanındayız. Sen kurtulana kadar biz seni yalnız bırakmayacak, burada senin yanında kalacağız, dediler" dedi.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden Kadir Kayaoğlu, "Yanımda kimsem yok, jandarma ekiplerini çağırdılar. Jandarmalar her şeyimizle ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Selde eşyalarının birçoğunu kaybettiklerini söyleyen Fatma Demiröz ise, "Garajda arabamız vardı, her şeyimiz vardı. Onların hepsi gitti. Selden 2 gün sonra gelip evimizi temizlediler, odunlarımızı ayırdılar. Allah jandarma ekiplerimizden razı olsun" şeklinde konuştu.