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Son dakika haberleri | Sazlıklar arasında kenevir üretimine jandarma baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Sazlıklar arasında kenevir üretimine jandarma baskını

Son dakika haber: Antalya'nın Serik ilçesinde sazlıklar arasında gizleyerek yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlıklar arasında gizleyerek yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Serik Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde, sazlıklar arasına gizlenmiş ve bakımları yapılmış vaziyyete yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bahse konu sazlık alanda arama yapıldı. Yapılan aramada, 543 kök kenevir bitkisi, bin 135 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Antalya Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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