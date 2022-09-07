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Son dakika haberleri! Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada İki grup arasında çıkan bıçaklı park kavgasında 1 kişi yaralandıİSTANBUL Sarıyer'de iki grup arasında park yeri çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada

İki grup arasında çıkan bıçaklı park kavgasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL Sarıyer'de iki grup arasında park yeri çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Sefaret Yanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir sürücü, yolu kapattığı için bir kişiye tepki gösterdi. Tartışmaya şahısların arkadaşları da dahil oldu ve tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada bakkala giren bir kişi bakkaldan aldığı bıçağı rastgele savurarak çevredekileri tehdit etti ve bıçağı kendi bacağına sapladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kendisini bıçakla yaralayan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavga eden kişiler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Park yeri kavgası güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişi arasında tartışma yaşanıyor ve tartışmaya arkadaşları da dahil oluyor. Grubun içerisinden biri bakkala koşup bıçak alıyor ve bıçağı rastgele sallayıp kendi bacağına saplıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - 3. Sayfa

Sarıyer Eylül kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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