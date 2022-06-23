Son dakika haberleri... Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre M. Pek yönetimindeki 11AAJ49 plakalı kamyonet, Bilecik Osmaneli kara yolu Yüksek Okul kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada burnu bile kanamayan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrolden geçirildi. Maddi hasar meydana gelen araçtaki malzemeler başka bir kamyonete aktarıldı. Kaza yerinden kamyonet çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa