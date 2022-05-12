Son dakika haberleri: Sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terörist yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - PKK/YPG terör örgütü adına sansasyonel eylemler gerçekleştirmesi amacıyla yasadışı yollarla Türkiye'ye gönderilen örgütün sözde özel kuvveti olan HAT isimli birlikte görevli terörist jandarmanın operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütü adına sansasyonel eylemler gerçekleştirmesi için yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan M.M. isimi teröristi fiziki takibe aldı. Örgütün sözde özel kuvvetleri olan Hezen Anti Terör (HAT) isimli birlikte faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu terörist, Eyyübiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan terörist jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa