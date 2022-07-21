Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki kazalar şehir polis kamerasında

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, haziran ayında Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen ve şehir polis kameralarına yansıyan bazı kaza görüntülerini yayımladı. Yayımlanan görüntüler arasında Şanlıurfa'dan da iki kaza yer aldı. İlk kazada hızla ilerleyen bir otomobil, yeni yapılan kavşaktan geçerken başka bir otomobilin çarpması sonucu takla attı. Otomobil refüje fırlarken, trafik tabelası ile aydınlatma direği devrildi. Kaza sonrası etrafı toz bulutu sardı.

Diğer görüntülerde ise kavşaktan geçmeye çalışan kapalı kasa kamyonete tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, devrilmekten son anda kurtuldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title