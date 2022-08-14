Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada

Şanlıurfa'da yaşanan ilginç kazalar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşanan birbirinden ilginç kazalar polis şehir kameralarına yansırken kazalardan biri filmleri aratmadı.

Şanlıurfa'da dikkatsizlik ve kural tanımama nedeniyle meydana gelen birbirinden ilginç trafik kazaları polis şehir kameralarına yansıdı.

İlk kazada, İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep istikametine giden bir otomobil, aniden Diyarbakır yoluna dönmeye çalışırken altgeçidin demir korkuluklarına çarptı.

Film gibi kaza

Bir diğer kaza ise filmleri aratmadı. Refüjde duran bir bayan, araçlar seyir halindeyken aniden yola fırlayarak yavaş bir şekilde seyreden bir otomobile çarparak yere düştü. Bir diğer görüntüde ise trafik lambasının kırmızıya dönmesine aldırış etmeyen tır sürücüsü, minibüse çarpıyor. Son görüntüde ise ara yoldan çıkan hafif ticari araç, kavşaktan geçmeye çalışan minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 50 metre ilerde devriliyor.