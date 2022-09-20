Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da pes dedirten hırsızlık kamerada 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da bir lokanta önünde, kasiyere ait motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şanlıurfa'da bir lokanta önünde, kasiyere ait motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Lokantada kasiyer olarak çalışan Doğan Arslan, sabah saatlerinde motosikletini bahçeye park etti. Bir süre sonra motosikletin yanına gelen iki şahıs, direksiyon kilidini kırarak çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı lokantaya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kamera görüntülerinden hırsızların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Lokantada işçi olarak çalışan Doğan Arslan, motosikletinin emniyet ekipleri tarafından bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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