Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da firari DEAŞ üyesi operasyonla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan R.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Karaköprü ilçesindeki bir ikamete saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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