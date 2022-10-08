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Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Sancaktepe'de polisin gözünden kaçmadı: Powerbankın içinde gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi

Son dakika haber: Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Sancaktepe'de polis ekipleri, dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yürütülen çalışmalarda, ekiplerin araçta bulduğu powerbankın hafif olması ve kenarının açık olması dikkat çekince yapılan incelmelerde, Powerbankın içinde satışa hazır halde olduğu tespit edilen narkotik madde ele geçirildi.

Sancaktepe'de polis ekipleri dar alan huzur uygulamasında durumundan şüphelendikleri siyah renkli bir aracı durdurdu. Yürütülen kontrollerde aracın vites topuzunun kenarında bulunan ve akıllı cep telefonları şarj etmeye yarayan powerbankın hafif olması kenarının ise açık olması ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler tarafından yapılan incelmelerde, powerbankın içinde satışa hazır halde olarak gizlenmiş narkotik madde ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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