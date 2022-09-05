Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de çatı yangını: Baz istasyonu zarar gördü

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de çatı yangını: Baz istasyonu zarar gördüİSTANBUL Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Sancaktepe'de çatı yangını: Baz istasyonu zarar gördü

İSTANBUL Sancaktepe'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda bulunan baz istasyonu yangında zarar gördü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda bulunan baz istasyonu zarar gördü.

Yangını gören Mustafa Tevetoğlu, "Duman çıktı. Görünce itfaiyeye haber verdik. Yaralı ve can kaybı yok. Altında market vardı fakat kapalıydı. Mahalleli dışarı döküldü korktuğu için" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Sancaktepe 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title