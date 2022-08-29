Son dakika haberleri! Samsun Emniyet Müdürlüğünden Bafra'daki olayla ilgili açıklama

Bir son dakika haberine göre Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde polise tüfekle ateş açması sonucu vurularak etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıktığını, 1 adet de suç kaydının bulunduğunu açıkladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde polise tüfekle ateş açması sonucu vurularak etkisiz hale getirilen şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıktığını, 1 adet de suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Emniyet, olayla alakalı adli ve idari işlemlere başlandığını da duyurdu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "29 Ağustos 2022 günü saat 14.40 sıralarında ilimiz Bafra ilçesi Emir Efendi Mahallesi, Hasan Çakan Caddesi üzerinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip aracının devriye hizmetlerini ifa ettiği sırada, ismi sonradan tespit edilen Ö.A. isimli şahsın sırtında tüfekle yaya olarak geçtiğinin görülmesi üzerine, ekip görevlileri şahsı kontrol etmek için araçtan inip şahsa 'dur' ihtarında bulunmuş, şahıs 'dur' ihtarına uymayarak sırtında bulunan av tüfeğini eline alarak ekip otosundaki görevli personelleri hedef alarak ateş etmiş, görevlilerce gerekli tedbirler alınarak şahsa teslim olması yönünde uyarılarda bulunulmuş, akabinde müdahale yapılarak şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Şahıs yaralı bir şekilde 112 ekipleri ile hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan müdahalelere rağmen hastanede eks olmuştur. Şahsın üzerinden 1 adet ekmek bıçağı çıkmış olup 1 adet de suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Olayda görevli personeller ve çevrede bulunan vatandaşlarda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiş, konuyla alakalı

olarak adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi. - SAMSUN