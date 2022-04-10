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Son dakika haberleri: Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da üzerine kesilen ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerine kesilen ağaç düşen 48 yaşındaki Mustafa Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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