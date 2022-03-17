Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan A.Ç. ve K.T. adlı kadını gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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