Son dakika haberleri... Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin ağaçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Terme ilçesi Söğütlü mevkii Samsun-Ordu Karayolu'nun 57. kilometresinde sabah saat 07.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Değirmenci'nin kullandığı 34 PNA 13 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak dik halde duran araçta bulunan sürücü Cemil Değirmen (52), Emine Değirmen (53), Ayşegül Değirmen (24) ve Aysel Tali (53) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa