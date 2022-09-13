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Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraç Ö. idaresindeki 03 DU 300 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadük girişi yan yol ayrımı bariyerine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

19 Mayıs Stadyumu Atatürk Bulvarı Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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