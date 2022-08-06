Son dakika haberleri... Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

 - Güncelleme:

Samsun'da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 429. Sokak'ta sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli bir kişinin pompalı tüfekle 3 el ateş açması sonucu Fatih K. yaralandı. Silahlı saldırgan olayda kullandığı tüfekle birlikte yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title