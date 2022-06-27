Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Samsun'da bisikletçi dükkanında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir bisikletçi dükkanında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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