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Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Samsun'da otomobil dere kenarına uçtu: 4 yaralı

Son dakika haberler... Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak dere kenarına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre U.(21) idaresindeki 80 ABE 973 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. 50 metre sürüklenerek elektrik direğine çarpan otomobil dere kenarına yuvarlanıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Emre U. ile Görkem D.(19), Volkan U.(38) ve Kaan G.(20) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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