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Son dakika haberleri... Samsun'da kaza sonrası dolmuşlara denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Samsun'da kaza sonrası dolmuşlara denetim

Son dakika haberlerine göre Samsun'da dolmuş minibüs ile otomobil çarpıştı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da dolmuş minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaralının olmadığı kaza sonrası dolmuşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Baruthane mevkisinde meydana geldi. Atakum istikametinden şehir merkezine seyreden içinde yolcularında bulunduğu dolmuş minibüse 35 AAJ 734 plakalı bir otomobil çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Dolmuş minibüs ve otomobil kaza sonrası çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve trafik polisi ekiplerince de dolmuşlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde dolmuşlar fazla yolcu taşıma, trafik vizesi, sigorta yönlerinde kontrolden geçirildi. - SAMSUN

Son dakika haberleri... Samsun'da kaza sonrası dolmuşlara denetim

Son dakika haberleri... Samsun'da kaza sonrası dolmuşlara denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Minibüs, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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