Son dakika haberleri... Samsun'da inanılmaz kaza: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Samsun'da inanılmaz kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Samsun'da inanılmaz kaza: 1 yaralı

Son dakika haberler: Samsun'da yoldan çıkarak demir yüklü bir başka tırın üzerinden geçen tır, su kanalına düştü.

Samsun'da yoldan çıkarak demir yüklü bir başka tırın üzerinden geçen tır, su kanalına düştü. İnanılmaz kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 37. kilometresi Hacılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Öz idaresindeki 31 YN 600 çekici ve buna bağlı 31 AJP 051 plakalı yarı römorklu tır Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak sağda bulunan beton su kanalına girdi. 50 metre sürüklenerek kanaldan çıkan tır adeta uçarcasına aynı istikamete seyir halinde olan Bilhan Çakıroğlu'nun kullandığı demir yüklü 55 GY 352 çekici ve buna bağlı bulunan 55 E 2568 yarı römorkun üstünden geçti. Çekicinin kupa kısmına çarpan tır karşı yöndeki beton su kanalarına girdi.

Kazada tır sürücüsü Yavuz Selim Öz (44) yaralandı. Yaralı, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selim Öz Samsun su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title