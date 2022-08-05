Son dakika haberleri! Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Son dakika haberi: Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toybelen ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Sevgi idaresindeki 41 ADP 171 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Temel Aktaş'ın kullandığı 41 ADL 111 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Esra Sevgi, Ezgi Sevgi, Güler Sevgi ve Sibel Sevgi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Ankara Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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