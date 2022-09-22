Samsun 3. sayfa haberi: Samsun'da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun haberleri... Samsun'da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı Samsun'da 8 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'da 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı SAMSUN - Samsun'da 8 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazalar, saat 09.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkii viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkili olduğu Samsun'da kayganlaşan yollar kazaya sebebiyet verdi. 3 aracın karıştığı ilk kazanın ardından diğer kazalar da peş peşe yaşandı. Kazalarda 28 YE 917 plakalı aracın sürücüsü Musa Tezen yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazalardan dolayı trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılarak araçlar için çekici çağrıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal Tekkeköy Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

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