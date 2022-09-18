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Son dakika haberleri | Samsun'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Samsun'da 4. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Samsun'da 4. kattan düşen 32 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 4. kattan düşen 32 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Hasan Koçbıyık evinin 4. katından düşerek ağır yaralandı. Bir kişinin yerde yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Koçbıyık ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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