Son dakika haberleri... Samsun'da 16 yaşındaki çocuk ranzada ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde ranzaya asılı halde ölü bulundu. Samsun'da 16 yaşındaki çocuk evlerinde ranzaya asılı halde ölü bulundu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Sezgin Türkel evlerinde odasında ranzada asılı halde bulundu. Ailesi tarafından ip kesilerek müdahale edilen çocuğun sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edildi. Sezgin Türkel'in cansız bedeni savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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