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Son dakika haberleri: Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atama

Son dakika 3. sayfa haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Hakim Nahit Köseoğlu, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Hakim Nahit Köseoğlu, görevine başladı.

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı iken görevden alınan ve daha sonra da emekli olan Hakim Kemal Alver'den boşalan Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atama yapıldı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Daire Başkanı Hakim Nahit Köseoğlu, HSK tarafından Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesi Yukarı Kızılen Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve sırasıyla Balıkesir, Diyarbakır, Tokat, Giresun ve Samsun ilinde hakim olarak görev yapan Nahit Köseoğlu, yeni görevine başladı. Köseoğlu evli ve 2 çocuk babası. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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