Son dakika haberleri | Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 6 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 6 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Erenler ilçesi Tuapsalar Mahallesi'nde ikamet eden N.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına yönelik duyum alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsa ait ev ve eklentilerinde narkotik köpek unsurlu yapılan aramalar neticesinde evin çatısında 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Erenler Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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