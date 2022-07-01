Son dakika haberleri... Sakarya'da TEM ekiplerince yakalanan 193 şüpheliden 15'i tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Sakarya'da TEM ekiplerince yakalanan 193 şüpheliden 15'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Sakarya'da TEM ekiplerince yakalanan 193 şüpheliden 15'i tutuklandı

Son dakika haberler... Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 193 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 193 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. TEM ekipleri son 6 ayda çok sayıda operasyon düzenledi. Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 193 şüpheli yakalandı. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak yapılan operasyonel faaliyette 131 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 49 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. PKK/KCK terör örgütü ile ilgili ise 12 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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