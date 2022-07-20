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Son dakika... Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: - Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü Sakarya'da tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

- Sakarya'da patpat devrildi: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'da tarım aracı olarak bilinen patpatın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Tepe Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Alıcı idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Cengiz Alıcı ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Alıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

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