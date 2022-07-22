Sakarya haber! Sakarya'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Sakarya haberleri: Sakarya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Sakarya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kente başka illerden getirilen yabancı uyruklu F.R. (26), N.K. (36) ve P.G'nin (45) Adapazarı ilçesindeki bir ikamette fuhuş yaptığını belirledi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda 3 kadın ile fuhuş yaptırdıkları belirlenen K.V. (50) ve B.M. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.V. ve B.M, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından tutuklandı. Yabancı uyruklu 3 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi. AA / Ömer Faruk Cebeci - 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

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