Son dakika haberi! Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kız hastanede öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kız hastanede öldü

Son dakika haberi! Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kız hastanede öldü

Son dakika haber... Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kızdan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kızdan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki kızın mevsimlik tarım işçisi olarak Şırnak'tan geldiği öğrenilirken diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Kocaali ilçesine gelen 15 yaşındaki Nahide Gök, kız kardeşiyle sahile geldi. Yayla Mahallesi mevkiinde denize giren Nahide Gök ile beraberindeki diğer ismi öğrenilemeyen 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun fark edilmesi üzerine boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi sudan çıkartıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, hastanede hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki otopsi işleminin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.

(Sezgin Genç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaali Sakarya Şırnak 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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