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Son dakika haberleri | Sakarya'da 8 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

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Son dakika haberleri | Sakarya'da 8 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın, uyuşturucu madde üretimi yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine yapılan operasyon neticesinde 8 kilogram kubar esrar, 40 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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