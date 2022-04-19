Rusya Savunma Bakanlığı: 'Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürdük'

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir MİG-29 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyon devam ediyor. Gece boyunca, Rus Havacılık Kuvvetleri'ne ait yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna birliklerine ait 13 noktanın yanı sıra Slavyansk, Barvenkovo ve Popasnaya'daki askeri teçhizatların bulunduğu alanları vurduk. Rus Havacılık Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonel taktik uçuşları ile Ukrayna'nın 60 askeri varlığı hedef alındı. Chernovanaya Polyana ve Balakleya yakınlarında bulunan 2 depodaki Tochka-U füze başlıkları yok edildi. Ukrayna birliklerinin 3 komuta merkezi ile 53 insan gücü ve askeri teçhizat toplama alanı da vuruldu. Füzeler ve topçu atışları ile bin 260 askeri varlık hedef alındı. Mikolayiv ve Kirovsk yakınlarındaki 25 komuta noktası, Voskresensk ve Mikolayiv yakınlarındaki 2 füze ve topçu silah deposu, Hulyaipole ve Nikolaevka yakınlarında 2 Buk-M1 uçaksavar füze rampası ve bin 214 askeri toplanma alanı yok edildi.

"Ukrayna'ya ait bir MİG-29 savaş uçağı düşürüldü"

Açıklamada ayrıca, "Rus Hava Savunması, Donetsk bölgesinde bulunan Malinovka yakınlarında Ukrayna'ya ait bir MİG-29 savaş uçağını düşürdü. Petropol ve Malaya Kamyshevakha yakınlarında, Ukrayna'ya ait Tochka-U taktik füzesi engellendi. Yine Ukrayna'ya ait 4 insansız hava aracı (İHA) Marinka, Kamenka, Semenovka ve Sinichino yakınlarında imha edildi. Toplamda 140 uçak, 487 insansız hava aracı (İHA), 252 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 353 tank ve zırhlı savaş aracı, 256 çok namlulu roketatar, bin 14 sahra topçusu ve havan topu ile 2 bin 208 özel askeri araç imha edildi" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa