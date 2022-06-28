Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında - Haberler

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Son dakika haberleri! Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gündem haberi... - Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Rusya'nın Ukrayna'daki AVM'ye düzenlediği saldırı güvenlik kamerasında

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği füze saldırısına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. AVM yakınında bulunan bir parktaki güvenlik kameralarına ait görüntülerde, AVM'ye düzenlenen füze saldırısı sırasında füzelerden birinin parka isabet ettiği ve parkta bulunan sivillerin ise panikle sağa sola kaçtığı görüldü. Saldırı sırasında bazı siviller panikle parkta bulunan gölete atlarken, parkta yürüyüş yapan bir baba ise çocuğunu kucağına alarak ağaç altına sığındı.

Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposunu hedef aldığını iddia ederken, Ukrayna AVM yakınında mühimmat deposu bulunmadığını açıkladı.

AVM'ye düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmiş, en az 59 kişi ise yaralanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, AVM içinde binden fazla kişinin bulunduğunu öne sürmüş, "Bu hedef dışı bir füze saldırısı değil, bu hesaplanmış bir Rus saldırısı" demişti.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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