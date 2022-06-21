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Son dakika haberleri | Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. Son olarak Rusya, savaşın en şiddetli olduğu bölgelerden Harkov'a bombardıman düzenlendi.

15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov'un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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