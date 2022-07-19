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Son dakika haberleri... Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Rusya Donetsk'te kasabayı vurdu: 6 ölü

Son dakika haberlerine göre Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rus birliklerinin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi. Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk'te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Donetsk Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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