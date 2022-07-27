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Son dakika haberleri | Ruhsatsız silah ve mermilerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Ruhsatsız silah ve mermilerle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah ve mermilerler yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ruhsatsız silah ve mermilerler yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye görevi icra ettikleri esnada belinde kabarıklık olan bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız silah ve silaha ait 16 mermi ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şahıs ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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