Son dakika haberleri... Prag'da Vaclav Havel Havaalanı'nda patlama - Haberler

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Son dakika haberleri... Prag'da Vaclav Havel Havaalanı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Prag'da Vaclav Havel Havaalanı'nda patlama

Gelen son dakika haberlerine göre Çekya'nın başkenti Prag'daki Vaclav Havel Havaalanı'nda İngiliz bir yolcunun sırt çantasında taşıdığı havai fişeğin patlamasının ardından havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Vaclav Havel Havaalanı'nda İngiliz bir yolcunun sırt çantasında taşıdığı havai fişeğin patlamasının ardından havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çekya'nın başkenti Prag'da Vaclav Havel Havaalanı'nda patlama meydana geldi. Yetkililer, İngiliz bir yolcunun sırt çantasında taşıdığı havai fişeklerin patladığını belirtirken, yolcunun hafif yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından açıklamalarda bulunan Polis sözcüsü Renata Grecmanova, "Havaalanının Terminal 1 ve Terminal 2 arasındaki koridorda gerçekleşen patlama, bir İngiliz yolcunun sırt çantasındaki havai fişeklerden kaynaklandı. Yolcuda hafif sıyrıklar var. Olayda başka kişilerin yaralanmaması ise büyük şans. Havaalanında gerekli önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

Havaalanı yetkilisi Klara Diviskova ise olay yerine uzmanların geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu, uçuşlarla ilgili herhangi bir aksama olmadığını söyledi.

Sadece toplu taşımaya izin veriliyor

Prag Vaclav Havel Havaalanı twitterdan yaptığı duyuruda yolcuların havaalanına gelişte toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Havaalanına şu anda özel araçların giriş-çıkışlarına izin verilmiyor. - PRAG

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvenlik Önlemleri, Patlama, Prag, 3. Sayfa, Haberler

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