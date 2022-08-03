Son dakika haberleri... Polisten uyuşturucu operasyonu Son dakika 3. sayfa haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda yasa dışı yollarla ekimi yapılan dişi hint keneviri ve 240 gram esrar ele geçirdi. DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda yasa dışı yollarla ekimi yapılan dişi hint keneviri ve 240 gram esrar ele geçirdi. Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; kent merkezinde yasadışı hint keneviri bitkisi ektiği tespiti yapılan şüpheli şahıs operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 20 kök ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, 240 gram Esrar maddesi, ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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