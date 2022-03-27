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Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'da bir otomobili kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bir otomobili kurşunladıktan sonra kaçan zanlılar, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T (18), N.D. (16) ve E.K. (16), Selçuk 7. Sokak'ta park halindeki bir otomobili kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri zanlıların kaçtığı otomobili kovalamaya başladı. Osmancık Caddesi üzerinde polisin dur ihtarına uymayan araç, Mahmutevler 18. Sokak'ta önce park halindeki 3 araca, ardından da kendilerini takip eden polis aracına çarptı. Zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Polisten kaçan zanlılar kaza yapınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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