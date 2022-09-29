Son dakika haberleri... Polislere 2 saat ecel teri döktürdü, dondurma yiyerek izleyenleri görünce "Size inat atlamayacağım" deyip ikna oldu

Polislere 2 saat ecel teri döktürdü, dondurma yiyerek izleyenleri görünce "Size inat atlamayacağım" deyip ikna oldu

Antalya'da vatandaşlar 3 katlı binanın balkonuna çıkan şahsı izlemek için adet yarışa girdi

Bazıları dondurma yiyerek izlerken, bazıları da deponun üzerine çıkıp izledi

ANTALYA Antalya'da 3 katlı bir binanın balkon demirlerine tutunarak ölüm ile burun buruna gelen şahıs, polis ekiplerine ecel teri döktürdü. Vatandaşların dondurma yiyerek ve depo üzerine çıkarak 2 saat izlediği şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye! Size inat atlamayacağım" diyerek ikna oldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşimişhan Mahallesi 1306 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesi ile yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), 3'üncü katın balkon demirlerinin dışarısına çıktı. Şahsın tehlikeli hareketlerde bulunduğunu ve çevresine bağırdığını duyan mahalle halkı 112 Acil Çağrı merkezini aradı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için branda açıldı.

İzleme yarışına girdiler

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre mücadele etti. Şahsın balkona çıktıktan sonra balkon kapısını da dışarıdan kilitlediği görüldü. Bu sırada olayı duyarak sokak üzerine gelen meraklı vatandaşlar ise polis ekiplerini adeta çileden çıkardı. Bazı kişiler o anları dondurma yiyerek izlerken bazıları da kullanılmayan bir deponun üzerine çıkarak izledi. Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek polis ekiplerine yardımcı olabileceğini belirtti. Şahsın zaman zaman bir eli ile demire tutunması ve diğer eli ile de yakınlarını telefonla araması ve konuşması görenleri şaşırttı.

"Çatladınız dimi atlayamadım ölemedim diye!"

Bir süre sonra güçsüz kalan şahıs polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine su alarak yukarı çıkan ekipler şahısla daha yakından iletişim kurarak 2 buçuk saat sonra ikna etti. Bu sırada kendisinin vatandaşlar tarafından izlenilmesine kızan şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım ölemedim diye! Ama size inat atlamayacağım" diyerek kararından vazgeçti. Şahsın yapılan incelemesinde 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.