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Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel çocuklarla bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel çocuklarla bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve ekipler, Özel Eğitim Uygulama Okulundaki özel çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip hediyeler verilmesinin ardından, öğrenciler zırhlı polis araçları, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), motosiklet ve trafik ekibi araçlarına bindi. Çocuklarla keyifli anlar yaşayan ekipler daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi. - AĞRI

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri... Polisler özel çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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