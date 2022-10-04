Son dakika haberleri! Polisin eş zamanlı operasyonunda 3,5 kilo eroin ile 2 bin 200 ecstasy hap ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da polisin iki adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 3 kilo 500 gram eroin ile 2 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya'da polisin iki adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 3 kilo 500 gram eroin ile 2 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

29 Eylül Perşembe günü Kepez ve Aksu ilçelerinde S.E. ve M.A. isimli şüphelilerin ikametlerinde daralı 3 kilo 500 gram eroin maddesi ve 2 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA