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Son dakika haberleri... Polisi gören yönünü değiştirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde kural ihlalleri yapan motosiklet sürücüleri denetlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kural ihlalleri yapan motosiklet sürücüleri denetlendi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüler plakalarını yazılan cezadan kaçamadı, 60 sürücüye yaklaşık 30 bin TL ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Motosikletli Şahin Timleri, motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen uygulamada kural tanımayan motosiklet sürücülerine cezalar kesilerek, kural ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Motosiklet ile yaya geçidinden geçenler, kaldırım üzerinde motosiklet kullananlar, kask kullanmayan ve seyir halinde telefon ile konuşarak hem kendi hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere bir bir ceza kesildi. Denetimler sırasında Şahin timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücüler de dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran motosiklet sürücülerinin plakaları tespit edilerek, yaptıkları ihlallerden ceza işlemi uygulandı. Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen 60 sürücünün plakasına yaklaşık 30 bin TL ceza yazıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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