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Son dakika haberleri... Polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Polis vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı

Son dakika haberler: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara telefon dolandırıcılığına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarına devam ediyor. 'Uyanık Ol' başlığıyla yapılan bilgilendirmelerde 'Polis, hakim ve savcı sizden para istemez', 'Hediye mesajına kanma', 'Araç alıp satarken dikkatli olun', 'Telefonda para ve altın isteyenlere inanmayın' uyarılarında bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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