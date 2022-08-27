Van haberleri | Polis, 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı
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Edinilen Van haberine göre Polis, 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı.
Polis, ' Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı
VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı.
Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla '10. Van Denizi Su Sporları Festivali' düzenlendi. Festival çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında yüzmeye devam edemeyen 6 çocuk ve bir yetişkin şahıs için yardım talep edildi. Talep üzerine harekete geçen Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, İnsansız Cankurtaran Aracı'yla vatandaşları sudan kurtardı.