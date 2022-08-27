Van haberleri | Polis, 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Van haberine göre Polis, 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı. Polis, ' Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali'nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı. Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla '10. Van Denizi Su Sporları Festivali' düzenlendi. Festival çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında yüzmeye devam edemeyen 6 çocuk ve bir yetişkin şahıs için yardım talep edildi. Talep üzerine harekete geçen Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, İnsansız Cankurtaran Aracı'yla vatandaşları sudan kurtardı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Van 3. Sayfa Haberler

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