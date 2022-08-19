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Son dakika haberleri... Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı

Son dakika haberleri... Polis operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı

Son dakika haberler: Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyonda korkmasın diye çocuklara dondurma dağıttı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde belirledikleri adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir içimlik eroin maddesi 5 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız silah, bir içimlik metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, gündüz yapılan operasyonda mahalledeki çocuklar korkmasın diye Başkomiser Cemal Çepe dondurma alıp onlara dağıttı. Başkomiser Çepe, çocuklarla bir süre sohbet edip ne olmak istediklerini sordu. Çocuklar da polis olmak istediklerini söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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